Ancora doni natalizi per l’U.O. di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. In un clima di festa e solidarietà, anche quest’anno si è ripetuto il consueto incontro tra l’Ente Associativo Enogà e lo staff medico e infermieristico. Ad accogliere la delegazione dell’Ente, capitanata dal giornalista Giorgio Menna, e dalla coordinatrice Monica Gaburro, il direttore Federico Marchetti.

La consegna è divenuta ormai una tradizione in occasione delle Festività Natalizie, un incontro organizzato in collaborazione con la DE.CO. Industrie, che ha visto la presenza e la partecipazione quest’anno anche della casa dolciaria Haribo e delle creazioni artigianali di Bibi’s Creations. L’atmosfera cordiale, di grande magia ed ospitalità, ha contribuito a rendere il momento ancora più suggestivo.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Ente Associativo Enogà di ringraziare con un piccolo gesto simbolico gli operatori sanitari che negli anni, con il proprio lavoro, hanno contribuito a rendere questa U.O. un reparto d’eccellenza.