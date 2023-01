In occasione dell’Epifania, Il Crald Aziendale Ravenna di AUSL Romagna fa un regalo ai piccoli degenti del Reparto Pediatrico dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, che devono affrontare pur nelle festività, il loro periodo di ricovero ospedaliero assieme alle loro famiglie.

Ed è proprio per allietare il più possibile la loro degenza, che il dott. Fabrizio Santoro, economo del Crald Aziendale di Ravenna, portando i saluti del Presidente sig. Francesco Pontone, si è recato insieme alla segretaria sig. Paola dal Re ed alla consigliera Luisa di Paolo, in visita questa mattina dai piccoli degenti, per offrire loro in dono alcuni omaggi.

Per l’occasione la delegazione del Crald aziendale di Ravenna, è stata ricevuta dal Direttore dell’U.O. Pediatria dott. Federico Marchetti, affiancato da alcuni membri dello staff dell’U.O. Pediatria e dal dott. Umberto Carioli , della Direzione Medica di Presidio.

Il Crald aziendale di Ravenna AUSLRomagna, ha spesso affiancato diverse iniziative all’interno del Santa Maria delle Croci ed il rapporto di attenzione e sensibilita’ si e’ costantemente consolidato nel tempo per promuovere e sostenere varie iniziative all’interno del Presidio rivolte sia agli operatori che ai degenti.