In occasione dell’Epifania, una delegazione dei Vigili del Fuoco del Comando di Ravenna ed il Crald Aziendale Ravenna fanno un regalo ai piccoli degenti del Reparto Pediatrico dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, al fine di allietare il loro periodo di ricovero ospedaliero assieme alle loro famiglie.

Ed è proprio per allietare il più possibile la loro degenza, che il dott. Fabrizio Santoro, economo del Crald Aziendale di Ravenna, portando i saluti del Presidente sig. Francesco Pontone e del consigliere Ciro Belvedere, si è recato in visita ai piccoli degenti, per offrire loro in dono alcuni omaggi.

Per l’occasione la delegazione dei Vigili del fuoco del comando di Ravenna grazie alla disponibilità del Comandante Antonio Petitto , sono stati accompagnati in pediatria da Billo Circus che ha allietato i piccoli bambini nel corso della distribuzione dei doni.

Le delegazioni sono state accolte dallo staff medico ed infermieristico dell’U.O. Pediatria con i più sentiti ringraziamenti da parte del Direttore Prof. Federico Marchetti e della Direzione Medica di Presidio.