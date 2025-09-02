La casa residenza San Rocco di Fusignano ha ricevuto nelle ultime settimane due importanti donazioni, che dimostrano il forte legame che si crea tra il personale della struttura e i suoi ospiti e familiari.

Una delle donazioni è giunta da parte della famiglia Randi, in memoria del loro caro Francesco. Il pensiero dei familiari è stato rivolto alla struttura e alle persone che la abitano e che con il signor Francesco hanno condiviso momenti di socialità, fino all’ultimo compleanno, qualche mese fa, quando in compagnia dei suoi cari e degli operatori ha spento 101 candeline.

Insieme all’equipe e tenendo conto dei suggerimenti pervenuti dagli altri ospiti e dal circolo familiari, la Cra San Rocco ha scelto di destinare la somma ricevuta per l’acquisto di una stampante per etichette termoadesive personalizzate. “Questo strumento è stato pensato per garantire un miglioramento continuo dei nostri servizi destinati agli ospiti, a partire da quello della lavanderia interna – sottolinea la coordinatrice della struttura Chiara Poggiolini -. La nuova stampante permetterà un chiaro e rapido tracciamento vestiti degli ospiti, tramite un sistema di etichette resistenti ai lunghi cicli di lavaggi ad alte temperature, e ne garantirà un preciso smistamento”.

Il secondo gesto di solidarietà e ringraziamento è arrivato dal signor Raffaele Pagani, che ha fatto realizzare una targa per la struttura come ringraziamento per il percorso riabilitativo e di cura ricevuto durante la sua degenza e che ne ha permesso una graduale ripresa e il rientro nella sua casa.

“A nome di tutta la struttura e del consorzio San Rocco, che vede al suo interno la cooperativa Zerocerchio e il consorzio Solco Ravenna, vogliamo ringraziare la famiglia Randi e il signor Raffaele Pagani per questi gesti di grande solidarietà e affetto – continua la coordinatrice -. Azioni come queste sono per noi la dimostrazione del buon rapporto di collaborazione e della fiducia che riusciamo a coltivare con ospiti e familiari, e contribuiscono al benessere delle persone ospiti e al benessere lavorativo di tutto il personale”.