Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie, gli oltre 100 tesserati della Pietro Pezzi, società di pallavolo con squadre che partecipano ai campionati di serie C, serie D, 1° divisione, under 19, oltre che di Sitting Volley, si sono resi protagonisti di iniziative a carattere solidale, tra le quali come da consuetudine, quella della consegna dei pacchi dono contenenti beni di prima necessità alla 𝐂𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐨𝐜𝐞𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐑𝐚𝐯𝐞𝐧𝐧𝐚, che quotidianamente aiuta tante famiglie indigenti attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari e di conforto.

Grazie ad una raccolta fondi interna ed all’ importante contributo di alcune aziende del territorio che il club cittadino ringrazia calorosamente, in particolare Conad Galilei, Deco Industrie, Natura Nuova Bagnacavallo e Valfrutta, ha beneficiato della donazione di prodotti alimentari anche l’associazione 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐚, da anni al fianco di donne in difficoltà e persone fragili.