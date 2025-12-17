Il centro educativo Anacleto ha ricevuto un dono molto speciale dalla Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori. L’associazione di attori dilettanti specializzata in spettacoli in dialetto romagnolo ha infatti consegnato un assegno di 500 euro per dare modo al centro di portare avanti le proprie attività con bambini e ragazzi autistici.

“Siamo molto grati agli amici della compagnia del Buon Umore – commenta Alessandra Annibali, coordinatrice del centro educativo Anacleto -. Ci conosciamo da tempo perché svolgono le loro prove nei nostri locali quando la sera sono vuoti ed è bello vedere che questa collaborazione diventa significativa anche per i bambini e i ragazzi che seguiamo con questo dono inaspettato”.

La donazione è destinata alla sede di Anacleto di Porto Fuori, attiva da 9 anni e dove sono seguiti oltre 40 bambini e ragazzi, anche per servizi che esulano l’autismo, come la logopedia o il supporto psicologico per adolescenti. “Gli atti di generosità come questa donazione ci permettono di poter portare avanti molte delle nostra attività e programmarne anche alcune dedicate non solo a chi frequenta il centro, ma anche ai loro familiari – conclude Annibali -”.

Anacleto è un progetto della cooperativa Progetto Crescita e del Consorzio Solco Ravenna. È dedicato ai bambini e ai ragazzi autistici o con disturbi dello sviluppo e promuove un’educazione basata sull’analisi del comportamento applicata. È presente a Porto Fuori (Ravenna), Cervia e Faenza. Per maggiori informazioni su Anacleto: www.anacleto.education – centroeducativoanacleto@solcoravenna.it