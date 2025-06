AVIS Provinciale Ravenna, da sempre punto di riferimento nel sistema trasfusionale locale e regionale, promuove un ciclo di incontri pubblici dedicati alla conoscenza del plasma e alla sua importanza nella medicina moderna. Con il patrocinio delle Amministrazioni comunali del territorio ed in collaborazione con AUSL Romagna, l’iniziativa nasce per avvicinare la cittadinanza al mondo della donazione attraverso l’informazione, la testimonianza e il dialogo. Si comincia giovedì 12 giugno alle 20:30 a Lugo, per proseguire poi a Ravenna e Faenza.

Il plasma: una risorsa salvavita da conoscere e donare

Il plasma è una componente fondamentale del sangue, utilizzata per trattare patologie gravi come immunodeficienze, malattie rare e disturbi della coagulazione. Donarlo è un atto di generosità che può fare la differenza per chi combatte ogni giorno contro queste malattie. Durante gli incontri organizzati da AVIS Provinciale Ravenna, professionisti del mondo sanitario, esperti trasfusionali, cittadini comuni, volontari AVIS, spiegheranno in modo chiaro e coinvolgente cos’è il plasma, come si dona, come viene processato e a chi è destinato. A questi si aggiungeranno anche le testimonianze dirette di pazienti che beneficiano di terapie plasmaderivate nel territorio ravennate, che offriranno un potente spunto di riflessione.

Con una presenza capillare e radicata da oltre mezzo secolo, AVIS Provinciale Ravenna è una realtà fondamentale del sistema sanitario regionale, non solo per il numero di donazioni raccolte (21.501 quelle del 2024, tra sangue e plasma), ma anche per l’attività costante di sensibilizzazione, formazione e promozione della cultura del dono. La provincia vanta una rete solida di volontari e donatori, ma il fabbisogno di plasma è in costante aumento. Questi incontri rappresentano un’opportunità concreta per informare, coinvolgere nuovi donatori e ribadire il ruolo centrale dell’associazione e dei volontari nella tutela della salute pubblica.

“Con questa iniziativa desideriamo portare nelle piazze il valore del dono del plasma, ancora poco conosciuto ma determinante per la vita di tante persone – afferma Renzo Angeli, neopresidente AVIS Provinciale Ravenna –. Il nostro obiettivo è fare cultura, offrire strumenti per comprendere e motivare nuove scelte di solidarietà. AVIS Provinciale Ravenna è da sempre al fianco del sistema sanitario, e grazie all’impegno dei nostri volontari continuiamo a costruire ogni giorno una comunità più consapevole e generosa. Donare plasma è un piccolo gesto, ma può diventare un grande atto d’amore”.

Il ciclo di incontri prenderà il via giovedì 12 giugno alle 20:30 al Salone Estense della Rocca di Lugo, dove interverranno Renzo Angeli (Presidente AVIS Provinciale Ravenna), Fabrizio Lolli (Presidente AVIS Comunale Lugo), Francesco Levada (Direttore Sanitario AVIS Provinciale Ravenna); la dottoressa Monica Tani, in staff all’Unità operativa di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna; il dottor Rino Biguzzi, Direttore dell’Officina Trasfusionale AUSL Romagna, ed Alessandro Segato, che porterà la testimonianza di pazienti affetti da immunodeficienze, che necessitano di terapie con plasmaderivati. La serata sarà l’occasione per ricordare anche la Giornata Mondiale del Donatore di sangue, proclamata dall’OMS più di vent’anni fa, e che quest’anno ricorre sabato 14 giugno.

A seguire, giovedì 19 giugno sarà la volta di Ravenna, presso la Sala D’Attorre (via Ponte Marino 2), dove accanto al Presidente Renzo Angeli ed al Direttore Sanitario di AVIS Provinciale, Francesco Levada, ci saranno anche Leonardo Orlando (Presidente AVIS Comunale Ravenna), il professor Francesco Lanza, Direttore dell’Unità operativa di Ematologia presso l’ospedale di Ravenna; il dottor Rino Biguzzi,Direttore dell’Officina Trasfusionale AUSL Romagna, e il dottor Alfonso Zaccaria, Presidente AIL Ravenna insieme a un professionista del reparto di Ematologia dell’IRST (Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori”) di Meldola.

La terza ed ultima tappa dell’iniziativa è prevista invece per giovedì 26 giugno alle 20:30 a Faenza, nel Salone Comunale di Piazza del Popolo; saranno presenti, oltre al Presidente del direttivo provinciale e al Direttore Sanitario dell’Associazione, anche Raffaella Poggiolini (Presidente AVIS Comunale Faenza), il prof. Francesco Lanza (primario di Ematologia a Ravenna), il dottor Rino Biguzzi, Direttore dell’Officina Trasfusionale AUSL Romagna, ed Alessandro Segato, insieme a un professionista del reparto di Ematologia dell’IRST.