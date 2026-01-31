La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese ha erogato un contributo a favore della U.O.C. Medicina Riabilitativa Ravenna, diretta dalla Cinzia Lotta, per sostenere un progetto di telemedicina finalizzato a migliorare la presa in carico dei pazienti e il supporto ai loro caregiver.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire la continuità delle cure nel percorso riabilitativo, affrontare in modo più efficace la gestione della cronicità e rafforzare la collaborazione tra professionisti sanitari, pazienti e familiari, offrendo strumenti concreti di assistenza anche a distanza.

Il presidente del Comitato Locale della Bcc di Ravenna, Riccardo Morfino, ha sottolineato come questo intervento rappresenti l’ennesima testimonianza dell’impegno della banca a favore della comunità e del territorio, con particolare attenzione a un settore di grande rilevanza sociale come quello sanitario.

Parole di ringraziamento sono giunte anche dalla Direzione sanitaria, rappresentata dalla Aura Brighenti, che ha espresso apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalla Bcc e dal presidente Morfino verso un ambito della medicina che si occupa di disabilità e che svolge un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità della vita delle persone.

Un gesto concreto che rafforza il legame tra istituzioni sanitarie e realtà del territorio, mettendo al centro i bisogni dei pazienti più fragili e delle loro famiglie.