Si è svolta oggi, mercoledì 28 gennaio, presso l’ospedale Umberto I di Lugo, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un elettrocardiografo destinato al Servizio di Cardiologia del presidio ospedaliero. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno di Confartigianato Imprese Ravenna, a conferma della collaborazione tra il mondo delle imprese locali e il sistema sanitario territoriale.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la direttrice del Presidio Ospedaliero di Lugo Elena Vetri, la direttrice del Servizio di Cardiologia Giulia Ricci Lucchi, la responsabile organizzativa di struttura Lorella Ricci, la presidente provinciale di Confartigianato Imprese Ravenna Emanuela Bacchilega, il segretario provinciale Tiziano Samorè, oltre ai rappresentanti di Confartigianato Bassa Romagna e all’assessora del Comune di Lugo Daniela Geminiani.

«Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a Confartigianato – ha dichiarato Ricci Lucchi – per la donazione dell’elettrocardiografo portatile, destinato al progetto Percorso Donna on the job. Grazie a questa strumentazione sarà possibile potenziare in modo significativo le attività di prevenzione e monitoraggio cardiologico, migliorando l’accesso ai servizi e la qualità dell’assistenza». Il progetto prevede infatti lo screening del rischio cardiovascolare nelle donne lavoratrici, con attività direttamente all’interno delle aziende della Bassa Romagna, favorendo prossimità, equità e prevenzione.

Sul tema della medicina di genere è intervenuta anche Bacchilega: «Si parla da anni di medicina di genere, ma pochi conoscono davvero le differenze nei percorsi di cura tra uomini e donne. La prevenzione è fondamentale e, aderendo a questo progetto, abbiamo voluto affiancare concretamente i professionisti della sanità del nostro territorio, sostenendo una campagna che sarà un vantaggio per la società e per lo sviluppo economico».

Samorè ha sottolineato il valore operativo della donazione: «Questo elettrocardiografo permetterà al team della dottoressa Ricci Lucchi di recarsi direttamente nelle aziende per l’attività di prevenzione. Spesso le donne, tra impegni familiari e lavorativi, rinunciano ai controlli: intervenire precocemente sui fattori di rischio significa ridurre il rischio cardiovascolare futuro».

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dall’assessora Geminiani: «Un nuovo elettrocardiografo è un dono prezioso. La dotazione tecnologica in ambito cardiologico è fondamentale sia per le urgenze sia per il monitoraggio continuo della salute dei pazienti. La tutela della salute pubblica accompagna tutta la vita dei cittadini».

La donazione rappresenta dunque un contributo concreto al potenziamento del servizio di Cardiologia dell’ospedale di Lugo, rafforzando prevenzione, sicurezza e qualità dell’assistenza a beneficio dell’intera comunità.