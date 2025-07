Si è tenuta oggi, presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Ravenna, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di uno strumento per la misurazione del FeNO a favore dell’ambulatorio pneumologico di 2° livello dedicato all’asma (ed in particolare all’asma grave) dell’U.O. Governo Percorsi per la Cronicità a Vocazione Pneumologica di Ravenna e Lugo, da parte del Circolo Cittadino di Ravenna.

Il sistema Vivatmo Pro di Bosch, con ampio touchscreen di alta qualità, è un dispositivo portatile per misurazioni stand-alone con algoritmo di valutazione anche rivolto alla popolazione pediatrica.

All’incontro erano presenti la direttrice del presidio ospedaliero di Ravenna, Aura Brighenti, il direttore della U.O. Governo Percorsi per la Cronicità a Vocazione Pneumologica Ravenna-Lugo, Gianluca Danesi, la responsabile dell’Ambulatorio di 2° livello dedicato all’Asma Grave, Marianna Padovani, il presidente del Circolo Cittadino di Ravenna, Paride Padovani.

“Il misuratore di FeNO (ossido nitrico) è in grado di misurare il grado di infiammazione delle vie aeree dei pazienti con asma, permettendo una miglior scelta della terapia – hanno spiegato il dott. Danesi e la dott.ssa Padovani – e incrementando il controllo di questa malattia. L’asma è una malattia molto comune, che coinvolge in Italia circa il 6% degli adulti ed il 10% dei bambini; di questi, circa il 10% rientra nella categoria di asma grave. L’asma grave, pur essendo una percentuale ridotta, spesso misconosciuta, è responsabile di un’ampia quota dei costi sanitari legati all’asma. È definita come una forma di asma che richiede terapie di alto livello ed alto costo (spesso con farmaci biologici) per il controllo dei sintomi e delle riacutizzazioni, che può portare a frequenti visite mediche, ospedalizzazioni e perdita di giorni di lavoro o scuola. La gestione dell’asma grave in Italia presenta delle sfide, tra cui ritardi nella diagnosi e accesso limitato ai trattamenti avanzati. Utilizzando il valore FeNO, percentuale di ossido nitrico presente nell’espirato, è possibile rilevare l’infiammazione allergica delle vie respiratorie nei pazienti e monitorare da vicino la progressione dell’infiammazione, anche durante la terapia. Le linee guida nazionali e internazionali raccomandano misurazioni di FeNO per la diagnosi, la gestione della terapia e il monitoraggio dei pazienti asmatici. Valori di FeNO aumentati indicano in anticipo un peggioramento del decorso della malattia e della riduzione dei parametri ventilatori, consentendo contromisure terapeutiche precoci. Grazie al misuratore di FeNO saremo in grado mi rispondere meglio a queste sfide, considerando per di più che ogni anno il numero dei pazienti che gestiamo è in progressivo aumento”.

Il Presidente del Circolo Cittadino di Ravenna, Paride Padovani, ha dichiarato: “Come è tradizione, il Circolo Cittadino di Ravenna vuole essere d’aiuto e di sostegno ai professionisti e operatori del nostro ospedale, come segno di stima per l’impegno quotidiano in favore di tutti i pazienti curati e per il lavoro svolto a servizio della Comunità ravennate”.

“Desidero esprimere il nostro sincero ringraziamento al Circolo Cittadino di Ravenna per questa generosa donazione che va ad arricchire la dotazione strumentale della nostra UO. Siamo felici della collaborazione instaurata con associazioni del territorio ravennate, insieme ai medici di Medicina Generale e ai Servizi Territoriali. Questo lavoro di squadra ha reso possibile trasformare gli ambulatori pneumologici di 2° livello in un punto di riferimento per i nostri pazienti. Quello del Circolo Cittadino è un gesto di grande sensibilità e attenzione – ha concluso il dottor Danesi – che produce un concreto miglioramento dell’assistenza a beneficio dei nostri pazienti e della nostra comunità”.