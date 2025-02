Un computer portatile con scheda audio-video integrata per la gestione dei pazienti affetti da SLA. È la donazione fatta dalle Consorti del Rotary Club Cervia-Cesenatico alla Neurologia dell’ospedale Santa Maria della Croci di Ravenna. Il nuovo computer, acquistato grazie al ricavato della camminata nella Pineta San Vitale, permetterà alle case manager di recepire in tempi rapidi i bisogni delle persone con SLA e dei loro caregiver, per poter mettere in atto tutte le azioni di supporto necessarie.

La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale: presenti Silvia Biguzzi e Moira Vecchiatini del Consorti del Rotary Club Cervia-Cesenatico, il dottor Umberto Carioli della Direzione Sanitaria dell’ospedale di Ravenna, il dottor Massimo Terenzoni, responsabile dell’Anestesia e socio del Rotary Club Cervia-Cesenatico, Federica Mazzoni, responsabile infermieristica del percorso SLA – ambito di Ravenna, la case Manager Raffaela Gaddoni e la dottoressa Maria Grazia Piscaglia, direttrice della Neurologia di Ravenna.