Il consigliere comunale di Viva Ravenna, Filippo Donati, ha presentato un’interrogazione al Sindaco di Ravenna e all’Assessore al Turismo per chiedere quali azioni concrete l’Amministrazione intenda intraprendere al fine di inserire Ravenna tra le fermate del nuovo collegamento ferroviario internazionale Monaco di Baviera – Rimini, inaugurato nell’estate 2024.

“Si tratta di un’opportunità strategica – dichiara il consigliere – perché la Germania e l’Austria sono da decenni mercati turistici di primaria importanza per la nostra Riviera. Ravenna, con i suoi siti UNESCO, il porto e il litorale, non può restare esclusa da un collegamento che oggi si ferma solo a Rimini”.

Secondo l’interrogazione, l’arrivo diretto di treni internazionali a Ravenna permetterebbe una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici, favorendo l’accessibilità sostenibile e valorizzando non solo il centro storico ma anche le località balneari.

“Chiediamo al Sindaco e all’Assessore al Turismo – prosegue il consigliere – di attivarsi immediatamente presso la Regione Emilia-Romagna, Trenitalia e i partner internazionali per ottenere il riconoscimento che Ravenna merita. Sarebbe un errore imperdonabile lasciare la città fuori da questo circuito”.

L’interrogazione sottolinea infine la necessità di costruire una rete di collaborazione con le città limitrofe e con le associazioni di categoria, per rafforzare una richiesta comune e rendere Ravenna protagonista, insieme al resto della Riviera, di questa nuova opportunità di sviluppo turistico internazionale