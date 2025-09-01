Il capogruppo in consiglio comunale di Viva Ravenna, Filippo Donati, ha presentato un’interrogazione alla giunta, da discutere nella prossima assemblea consiliare utile, per chiedere interventi che garantiscano la salvaguardia del murales di Dante, realizzato da Kobra in via Pasolini.

Il testo dell’interrogazione:

P”remesso che:

in via Giuseppe Pasolini è presente il murale raffigurante Dante Alighieri realizzato dall’artista brasiliano Eduardo Kobra, opera eseguita nel settembre 2016 sulla recinzione esterna della Scuola Primaria “Filippo Mordani”, con intervento completato in tre giorni e sotto la supervisione della Soprintendenza; in data 11 gennaio 2022 è stato installato un pannello esplicativo a cura del Comune; tali elementi sono riportati nelle comunicazioni ufficiali dell’Ente.

l’opera costituisce un richiamo culturale e turistico di forte impatto emotivo, inserito negli itinerari cittadini dedicati a Dante e frequentemente citato nelle informazioni turistiche ufficiali.

considerato che:

sono pervenute segnalazioni circa criticità del supporto murario (fessurazioni, distacchi/cedimenti dell’intonaco, degrado dei giunti) che potrebbero compromettere la conservazione dell’opera in assenza di interventi mirati;

in materia di edilizia scolastica primaria e pertinenze, il Comune risulta ordinariamente competente per la manutenzione;

la conservazione preventiva e programmata (ispezioni periodiche, consolidamento del supporto, rifacimento intonaci dove necessario, cicli protettivi anti-UV/anti-graffiti, puliture controllate) è preferibile a interventi emergenziali, anche per contenere i costi e ridurre i tempi di indisponibilità;

allo stato attuale la segnaletica direzionale per raggiungere il murale risulta limitata (pannello in sito) e si ritiene utile un percorso segnaletico pedonale dal centro storico e dalla “zona dantesca”, con eventuale QR code informativo;

rilevato inoltre che:

il murale è divenuto luogo identitario per cittadini e visitatori, con ricadute positive sull’immagine della città;

la mancata tutela del supporto comporterebbe il rischio di perdita o danneggiamento dell’opera, con potenziali oneri maggiori per un futuro restauro;

tutto ciò premesso, si interpellano il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere:

se sia stata effettuata, e con quali esiti, una verifica tecnico-strutturale recente del muro di recinzione su cui insiste l’opera (rilievo fessurativo, prove di adesione intonaci, stato dei giunti, fenomeni di umidità/efflorescenze) e se sia stato redatto un verbale di sopralluogo con relazione tecnica e documentazione fotografica.

Quale ufficio risulti responsabile della manutenzione del manufatto (proprietà del bene, custodia, competenze: Lavori Pubblici/Patrimonio/Edilizia scolastica) e quale sia, alla data odierna, il relativo programma manutentivo.

Se l’Amministrazione intenda disporre con urgenza una perizia finalizzata a un progetto di conservazione dell’opera che includa:

consolidamento del supporto murario e dei rivestimenti;

ripristino localizzato degli intonaci e trattamento dei punti critici;

ciclo protettivo idoneo per opere di street art (anti-UV/anti-graffiti), nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza;

piano di manutenzione programmata (ispezioni/cleaning) con cadenza definita.

Quali tempi (cronoprogramma) e risorse (capitoli di bilancio, eventuali sponsorizzazioni tecniche o strumenti di collaborazione pubblico-privato) si intendano impegnare per l’intervento, specificando importi stimati, determina/affidamento e responsabile del procedimento.

Se sia prevista l’attivazione di un tavolo tecnico con Soprintendenza ABAP, MAR – Ravenna Art Museum, Dirigenza scolastica “Mordani” e Ufficio Turismo, al fine di coordinare interventi, materiali e protocolli di tutela.

Se l’Amministrazione intenda predisporre un progetto di segnaletica direzionale (pedonale e turistica) che indichi chiaramente il percorso per raggiungere l’opera da Tomba di Dante, Basilica di San Vitale/Mausoleo di Galla Placidia, Piazza del Popolo e principali punti di accesso al centro, con:

pittogrammi standardizzati del sistema di wayfinding comunale;

QR code collegato a pagina informativa ufficiale (ITA/ENG) con storia dell’opera, autore, data, mappa e norme di tutela;

eventuale integrazione nelle mappe turistiche stampate e nei portali istituzionali (turismo.ra.it, visitRavenna), nonché nelle app/itinerari “Dante contemporaneo”.

Se non si ritenga opportuno installare una targhetta supplementare (resistente agli agenti atmosferici) con regole d’uso dell’area (divieto di affissione/urti/vandalismi) e recapiti per segnalazioni alla Polizia Locale/URP.

Entro quale termine (es. 30 giorni) la Giunta si impegni a riferire in Commissione consiliare su stato dell’opera, piano degli interventi e tempistica attuativa”.