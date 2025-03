Donati un ecografo e un rems alla Reumatologia di Ravenna da Amrer e Anipi

Donati alla Reumatologia dell’Ospedale di Ravenna un ecografo per le malattie reumatiche e uno strumento REMS (Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry), per un valore complessivo del valore di quasi 100.000 euro, da parte delle. La donazione arriva dalle associazioni AMRER (Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna) e ANIPI (Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisiarie Emilia-Romagna). I due strumenti sono fondamentali per la diagnosi precoce e per gli screening, in modo da sveltire le liste d’attesa.