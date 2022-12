Tre letti elettrici di degenza mod. Delta 4 con piano in propilene, schienale traslante, tastiera svincolata e accessori, forniti dalla Ditta Malvestio spa di Villanova (PD), sono stati donati all’Azienda USL della Romagna e destinati all’Ospedale di Comunità di Brisighella a sostegno della realtà locale.

L’associazione “La tua mano per la pace – Amici di Padre Querzani” fondata negli anni 90 dal fratello ( Fausto Sangiorgi ), dell’attuale presidente si propone di sostenere molteplici iniziative intraprese dal fondatore allo scopo di diffondere la pace fra le popolazioni, aiutare le famiglie in difficoltà, giovani, anziani, portare aiuto e supporto alle povertà più estreme anche in paesi lontani. Fra le molteplici iniziative attive non è mancato il sostegno alla comunità locale brisighellese dimostrandolo con tale atto di generosità.

Siamo grati per questa donazione, dichiara Donatina Cilla, direttrice del Distretto di Faenza, in questo delicato e complesso periodo per la sanità territoriale già coinvolta con considerevole impegno in riforme ed investimenti.

L’OsCo di Brisighella rappresenta per la Romagna, il Distretto di Faenza e la comunità brisighellese un punto di riferimento certo, la risposta di cure intermedie alla sfida dei bisogni di salute del territorio con modello organizzativo a gestione infermieristica e il diretto coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, che sono strutturalmente dentro la Casa della Comunità.

Alla cerimonia di donazione erano presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale gli assessori Dario Laghi, il presidente dell’associazione di Brisighella ” la tua mano per la pace” Cesare Sangiorgi , l’intero gruppo dei medici di famiglia operanti nell’OsCo, il personale infermieristico e OSS e in rappresentanza dell’Azienda Usl della Romagna la direttice del distretto di Faenza Donatina Cilla e la Responsabile infermieristica del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità di Ravenna Antonella Cerchierini.

Da parte dell’Azienda USL della Romagna, un sentito ringraziamento all’associazione “La tua mano per la pace – Amici di Padre Querzani”, che con questo generoso contributo a beneficio dei pazienti ospitati presso l’Ospedale di Comunità, ha rinnovato il rapporto di collaborazione già da tempo esistente, sostenendo in modo sempre più attento e sensibile i bisogni della sanità locale.