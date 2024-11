Donati, Salvemini: due faentini impegnati a scoprire la verità dell’omicidio Matteotti

Doppio appuntamento organizzato dall’associazione Ex Allievi del Liceo Torricelli di Faenza per il centesimo anniversario dell’omicidio di Giacomo Matteotti, per illustrare come due prestigiosi faentini, Giuseppe Donati e Gaetano Salvemini, recitarono un ruolo nei giorni successivi alla morte del principale oppositore del fascismo. Sabato 9 novembre, alle 10, all’auditorium del liceo classico si terrà l’incontro intitolato “Giuseppe Donati, Gaetano Salvemini e il delitto Matteotti”. Domenica 10 novembre, alle 16, alla Sala Fellini, in collaborazione con Filmeeting, verrà proiettato il docufilm Rai girato a Faenza nel 1983: “Il sottoscritto Giuseppe Donati all’Alta Corte di giustizia”. L’ingresso sarà gratuito.