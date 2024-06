Si è svolta oggi, martedì 25 giugno, la cerimonia di ringraziamento per tre generose donazioni da parte del Rotary Club di Lugo a favore di una pluralità di reparti dell’Ospedale Umberto I. Nello specifico, il Club ha donato un microscopio stereoscopico alla Struttura semplice interdipartimentale di Fisiopatologia della riproduzione, 52 televisori ai reparti degenza di Medicina interna, Medicina riabilitativa e Pronto soccorso e medicina d’urgenza e, infine, 8 televisori al reparto di Ortopedia e traumatologia.

Il dott. Paolo Tarlazzi, direttore dell’ospedale di Lugo, ha ringraziato il Rotary Club di Lugo per il senso di comunità e di vicinanza alle strutture sanitarie del territorio. “La partecipazione del Rotary non è una cosa nuova all’interno della nostra struttura e il numero di apparecchiature donate non è di certo indifferente. Il ringraziamento al Rotary è fondamentale perché il riscontro da parte dei soci rispetto a ciò che stiamo facendo è un ulteriore stimolo che va oltre al mero riconoscimento economico perché ciò che i membri del Club garantiscono è qualcosa che serve per spronare i nostri professionisti a fare sempre meglio.”

La dott.ssa Simonetta Zalambani, presidente del Rotay Club di Lugo, ha così simboleggiato il senso di questa donazione: ” Mi sono resa conto che un oggetto apparentemente banale, come può essere un semplice televisore, può diventare qualcosa di fondamentale in un momento di fragilità come quello del ricovero perché significa rimanere legati alla propria casa, migliorando la degenza dei pazienti. Ringrazio tutti i professionisti dell’Ospedale di Lugo per l’impegno che mettono ogni giorno nel loro lavoro e nelle relazioni con le persone che hanno in cura. Ringrazio anche i soci del Club, che insieme a me hanno deciso di dedicare parte delle energie per il benessere e la cura delle persone.”

Alla cerimonia erano presenti il dott. Paolo Tarlazzi, Direttore dell’Ospedale Umberto I, la dott.ssa Federica Boschi, Direttrice del Distretto di Lugo, la dott.ssa Lorella Ricci, Responsabile organizzativo di struttura e Direzione Infermieristica e Tecnica di Lugo, la dott.ssa Valeria Rambelli, Direttrice della Fisiopatologia della riproduzione, la dott.ssa Francesca Dazzani, Direttrice della Medicina interna, la dott.ssa Ivana Valenti, Direttrice del Pronto soccorso e medicina d’urgenza, il dott. Andrea Colombelli, Direttore dell’Ortopedia e traumatologia, la dott.ssa Donatella Donati, Coordinatrice della Riabilitazione di Lugo, la dott.ssa Simonetta Zalambani, Presidente del Rotary Club di Lugo, la dott.ssa Bruna Baldassarri, Presidente della Commissione salute del Rotary Club di Lugo, e alcuni soci del Club.