I Carabinieri di Ravenna, nell’ambito di un progetto nazionale di educazione e promozione della memoria e della Storia dei Carabinieri, hanno donato agli archivi di Stato della provincia, al Campus Universitario di Ravenna, nonché alle biblioteche “Alfredo Oriani” e “Classense”, di Ravenna, e “Manfrediana” di Faenza, una copia dei libri “I Carabinieri del 1944 – Il regno d’Italia” e “I Carabinieri del 1944 – Le Resistenze al regime collaborazionista”, numeri speciali della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri del 2024, dedicati all’opera dei militari in uno dei periodi più difficili della Storia nazionale. Le copie saranno messe a disposizione di studiosi, appassionati e lettori. L’iniziativa vuole essere un segno tangibile del legame tra l’Arma dei Carabinieri e il tessuto culturale e sociale del territorio. La memoria storica è un patrimonio prezioso che va custodito e tramandato alle nuove generazioni. Con questo gesto, i Carabinieri ribadiscono il loro ruolo non solo come garanti della sicurezza, ma anche come custodi della storia e della cultura nazionale.

Le pubblicazioni sono fruibili anche sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, nella sezione Media & Comunicazione, Rassegna dell’Arma, Numeri Speciali, dove è possibile consultarle gratuitamente.

L’iniziativa segue quella dello scorso mese di marzo, durante la quale ai medesimi siti culturali fu donata una copia del libro “I Carabinieri del 1943”.