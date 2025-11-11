Sono stati consegnati al gruppo volontari di Conselice, rappresentati dall’assessore Raffaele Alberoni, 1373 mobili da bagno di varia tipologia, comprendenti mobili da lavandino e mobili con scaffalatura di varia misura. A consegnare il carico , giunto a San Patrizio di Conselice, è stato il Fabio Marzufero, referente della “Casa della Speranza Onlus “ per la Romagna. L’associazione di Castiglione Torinese ha donato i 1373 mobili grazie ad *ADEO che riunisce un ecosistema di aziende (Leroy Merlin, Weldom, Kbane, St Maclou, M, Bricocenter) dedicate al miglioramento della casa.

Tutto il materiale stato depositato provvisoriamente in via Selice presso la Società agricola Valmori. “Sarà distribuito a persone e famiglie bisognose, non dimenticando le famiglie alluvionate, tuttora in difficoltà, e anche ad associazioni che si dedicano all’aiuto verso le persone in difficoltà. La distribuzione sarà eseguita con adeguate misure di valutazione in base alle reali necessità dei richiedenti”, commenta l’Assessore Alberoni. “Tutto questo è realizzabile grazie alla dedizione dei tanti volontari sempre disponibili, coordinati da Giordano Rivola”.