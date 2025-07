1059 mobili da bagno sono stati donati da ADEO e consegnati attraverso l’Associazione Casa della Speranza O.d.v ai comuni in Romagna colpiti dalle inondazioni. ADEO riunisce un ecosistema di aziende, Leroy Merlin, Weldom, Kbane, St Maclou, M, Bricocenter, con una produzione dedicata alla casa.

“Saremo sempre vicini alla popolazione con dedizione e profondo rispetto“ dichiara il Presidente della Casa della Speranza Giuseppe Lazzarotto.

I mobili sono stati consegnati all’Assessore di Conselice Raffaele Alberoni: sono presenti mobili per lavatrice, colonne lavatrice/asciugatrice, mobili due ante, mobili mezza colonna gris-granito, sottovasca, mobili mezza colonna bianchi.

Il materiale è stato depositato al civico n. 37 di via Puntiroli a Conselice. “I mobili saranno distribuiti alle famiglie alluvionate dei paesi coinvolti, previo verifica dei requisiti relativi allo stato di necessità” comunica l’Assessore Raffaele Alberoni aggiungendo: “Le zone al momento individuate sono Cotignola, Lugo, Bagnacavallo, Traversara, Conselice, Imola, Spazzate Sassatelli, Portomaggiore. Saranno prese ovviamente in considerazione richieste di aiuto comunicate da altri paesi in stato di necessità”.

Sono inoltre stati donati 4 bancali di mobili da bagno alla Associazione “Il terzo mondo ODV”, comprendenti 24 colonne per lavatrice e asciugatrice e 20 mobili per lavatrici, per un totale di 44 mobili.