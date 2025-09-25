Si è concluso con successo il terzo Concorso fotografico organizzato dall’Associazione 50&più provincia di Ravenna, con il supporto tecnico del Circolo fotografico ravennate. Il tema proposto era “C’è vita oltre gli 80”.

E’ risultata vincitrice Donatella Vasi di Ravenna con la foto “La tessitrice”. Seconda classificata Elisa Crestani di Torreglia Padova con la foto “L’attesa”, terza Sonia Gambarati di Reggio Emilia con “Quel momento tutto per me”.

La Giuria ha poi segnalato altre due foto: “La partita” di Elio Randi di Bagnacavallo e “C’è sempre qualcosa da fare” di Bruno Assirelli di Ravenna (premio al socio 50&più).

Al concorso hanno partecipato 54 autori, provenienti da varie parte d’Italia con 213 opere, la maggior parte di loro sono donne, che hanno completato il podio dei vincenti. La Giuria era composta dal fotografo professionista Giampiero Corelli, da Domenico Bressan responsabile di area FIAF e da Ottavio Righini presidente 50&più Ravenna, coordinati dal presidente emerito del Circolo fotografico ravennate Veniero Rubboli.

La premiazione avrà luogo in occasione dell’inaugurazione della mostra delle opere più significative nel giorno della Festa dei Nonni il 2 ottobre 2025 alle ore 17.00 presso le vetrine della filiale de La Cassa sotto i portici della Piazza del Popolo, alla presenza di autorità e partecipanti.