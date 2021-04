Un regalo speciale, un gesto che ha commosso tutti i volontari, un esempio per molti. Nella giornata di venerdì La Piccola Betlemme ha ricevuto un regalo inaspettato: un uovo di cioccolato di 4-5 Kg. A donarlo sono stati Angela Lorini e suo figlio Luca. E così quella che doveva essere una grande sorpresa per una sola famiglia, diventerà una sorpresa per tante.

In questi giorni infatti alla Piccola Betlemme sono molte le persone che si recano in cerca di un sostegno o di un aiuto. Nei giorni di festa, le persone in difficoltà e sole si sentono ulteriormente sole. Come ogni anno, sotto le feste, le donazioni alle associazioni aumentano e anche l’apporto dei volontari, ma a Pasqua non sempre si riesce ad avere a disposizione un uovo di Pasqua per i bambini di tutte le famiglie aiutate da La Piccola Betlemme.

Quest’anno, invece, grazie ad Angela e Luca il cioccolato per i più piccoli non mancherà