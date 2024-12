Si è conclusa con successo la quarta edizione dell’iniziativa “Dona un giocattolo, regala un sorriso”, promossa dal San Pier Damiano Hospital di Faenza, struttura del gruppo GVM Care & Research.

Presso la nuova Sanitaria all’interno di San Pier Damiano Hospital, i giocattoli raccolti grazie alla generosità di pazienti, personale medico e paramedico delle strutture sanitarie romagnole sono stati consegnati all’Associazione Nazionale Carabinieri di Faenza. La consegna è avvenuta per mano della Dottoressa Valentina Di Gregori, Direttore Sanitario dell’Ospedale, al Ten. Colonnello Giancarlo Tatta, Presidente della sezione faentina dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

I giocattoli saranno distribuiti ai bambini delle famiglie in difficoltà, regalando un momento di gioia in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa rappresenta un segno concreto di solidarietà e vicinanza del San Pier Damiano Hospital alla comunità locale, confermando l’impegno del gruppo GVM Care & Research nel promuovere progetti dal valore umano e sociale.