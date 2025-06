Prosegue e si conclude a Faenza il ciclo di incontri pubblici “PlasmaTI. Conoscere il plasma per donarlo” promosso da AVIS Provinciale Ravenna, realtà che rappresenta oggi circa 12mila volontari in tutta la provincia, per approfondire e divulgare l’importanza del plasma nella medicina moderna. L’incontro, organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con AUSL Romagna, si terrà giovedì prossimo, 26 giugno alle ore 20:30 presso il Salone Comunale in Piazza del Popolo. Dopo le tappe di Lugo e Ravenna, anche a Faenza la cittadinanza sarà invitata ad avvicinarsi al mondo della donazione del plasma attraverso informazione, testimonianze e dialogo diretto con esperti e volontari.

Il plasma è una componente fondamentale del sangue, utilizzata per il trattamento di numerose patologie gravi come immunodeficienze, malattie rare e disturbi della coagulazione. Donarlo è un atto di generosità che può realmente fare la differenza per chi convive con queste malattie. All’incontro faentino parteciperanno professionisti del settore sanitario, esperti trasfusionali, volontari e pazienti: saranno presenti Renzo Angeli, Presidente AVIS Provinciale Ravenna; Francesco Levada e Marco Bellenghi, rispettivamente Direttore Sanitario e Segretario dell’Associazione Provinciale; Raffaella Poggiolini, Presidente AVIS Comunale Faenza; il prof. Francesco Lanza, Direttore dell’Unità operativa di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna; il dott. Rino Biguzzi, Direttore dell’Officina Trasfusionale AUSL Romagna; Giorgia Micucci, Ematologa presso l’IRST di Meldola e Alessandro Segato, Presidente Associazione Immunodeficienze Primitive, portavoce delle testimonianze di pazienti che usufruiscono delle terapie plasmaderivate.

Con oltre 21.500 donazioni raccolte nel 2024 tra sangue e plasma, AVIS Provinciale Ravenna è punto di riferimento del sistema sanitario locale, anche grazie alla sua attività di sensibilizzazione capillare e continua. La richiesta di plasma è in costante crescita, ed è quindi fondamentale intercettare nuovi donatori e rafforzare il senso di responsabilità collettiva verso un gesto tanto semplice quanto vitale.

“Portiamo la cultura del dono nei luoghi della comunità, perché crediamo nel potere dell’informazione e nella forza delle testimonianze dirette – sottolinea Renzo Angeli, Presidente AVIS Provinciale Ravenna – Donare plasma è un gesto che può salvare la vita di qualcuno. Per questo desideriamo raggiungere più persone possibili, far comprendere il valore concreto della donazione e contribuire a una società più attenta, responsabile e solidale”.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e ad ingresso libero.