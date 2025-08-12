Gigliola Mascanzoni, residente a Lugo, ha donato alla biblioteca comunale «Carlo Piancastelli» di Fusignano la prima edizione dell’antico volume “Notizie storiche di Fusignano”, risalente al 1819.

Le notizie contenute sono state raccolte dal fusignanese Giuseppe Antonio Soriani agli inizi dell’Ottocento e contengono diverse informazioni di storia locale, come la genealogia dei Conti di Cunio o una lettera dell’autore al marchese Francesco Calcagnini.

«L’amministrazione desidera ringraziare di cuore la signora Mascanzoni per questo dono – dichiarano il sindacoNicola Pondi e la vicesindaca Lorenza Pirazzoli, delegata alla Cultura -. È sempre più raro trovare questa sensibilità e alla nostra biblioteca mancava la prima edizione di questa importante pubblicazione, una preziosissima risorsa per la valorizzazione della memoria storica del nostro paese»