È diventato virale sui social network il post su Facebook del “Mercatino delle pulci usato Faenza”. Il titolare dell’attività di via Enrico Fermi ha infatti postato l’11 ottobre scorso, sulla propria pagina, una lettera ritrovata in mezzo alla posta, all’interno della quale erano stati lasciati 5 euro.

La lettera, anonima, racconta di un furto avvenuto 20 anni addietro. Il mittente, all’epoca bambino, rubò dall’attività un pezzo di un “Super Liquidator”, dal valore di 1,5 euro. Vent’anni dopo, con la lettera e la donazione di 5 euro, il tentativo di ripagare il furto commesso.

“Nella posta abbiamo trovato questa lettere che ci ha fatto pensare che c’è ancora speranza per questa gioventù! Non so se chi l’ha scritta leggerà questo post ma voglio ringraziarti pubblicamente e farti sapere che i tuoi 5 euro saranno accantonati per darli in beneficenza!! grazie ancora per questo gesto” il commento del titolare del Mercatino delle pulci.