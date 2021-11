“Un piccolo passo di congiunzione tra cattolicesimo e protestantesimo tra le parole di Domenico Segna”

Proseguono gli incontri a tema nei locali della Riunione Cittadina di Faenza. Ospite sarà Domenico Segna, direttore del Periodico “I Martedì del Centro San Domenico”.

La serata, nei locali della Riunione Cittadina in piazza Nenni 2, è in programma per il 24 novembre, a partire dalle ore 20,30.

Domenico Segna vive e lavora a Bologna. Giornalista, scrive prevalentemente di letteratura contemporanea. Collaboratore della rivista “Il Regno”, è attivamente impegnato nel dialogo ecumenico. Si è laureato in Lettere all’Università La Sapienza di Roma e in Scienze Bibliche e Teologiche alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Tiene corsi di cultura religiosa all’Università Primo Levi e all’Istituto Carlo Tincani di Bologna.