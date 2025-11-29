Non si ferma la mobilitazione del gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna” e di Italia Nostra sezione di Ravenna, che chiedono massima chiarezza sui previsti abbattimenti dei pini nel giardino attorno al Mausoleo di Galla Placidia e alla Basilica di San Vitale a Ravenna.

“Nella mattina di venerdì 28 novembre la Soprintendenza di Ravenna ha messo a disposizione tutti gli atti della vicenda, che verranno analizzati a fondo dagli esperti, nello spirito di collaborazione, al fine di giungere alla migliore soluzione che tuteli in primo luogo il Mausoleo, ma anche il meraviglioso intorno”.

Nel frattempo, i cittadini organizzano un nuovo presidio domenica 30 novembre, a partire dalle ore 15.00, in via Galla Placidia, nei pressi del platano monumentale. “Alle 15.30 si terrà una passeggiata lungo le vie del centro storico per sensibilizzare alla bellezza e alla cura della nostra meravigliosa città”. Il presidio è autorizzato dalla Questura.