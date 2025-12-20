Un’intera giornata, dalle 10 alle ore 20, che celebrerà le tradizioni contadine e artigiane insieme a Coldiretti e Campagna Amica Ravenna.

Lo storico Palazzo si trasformerà in una grande aia al coperto tutta addobbata a festa con il mercato del cibo contadino e il market creativo dove trovare originali idee regalo e con le isole del gusto dove consumare una buona colazione contadina, sfogliare i quotidiani, pranzare con le ricette della tradizione, consumare un buon agri-aperitivo romagnolo e divertirsi con i laboratori e le animazioni natalizie per grandi e piccoli. Ovviamente non mancherà la magia delle feste con i babbi Natale a due ruote, le canzoni dal vivo della Scuola Contarini, il presepe vivente e, per finire, una grande asta agricola solidale, perché donare vuol dire anche aiutare!

Sarà inoltre possibile visitare il Palazzo e scoprirne la storia insieme ad una guida.

L’ingresso al Palazzo di Natale e le attività sono gratuite (per i laboratori prenotazione consigliata al 347 8638450, anche WhatsApp).

Visita guidata del palazzo costo € 10,00 a persona, gratuito fino ai 10 anni.

Per prenotazioni contattare la guida turistica Monica Buldrini al 345 1722921 (anche WhatsApp).

Per il turno di visita mattutino, possibilità di aggiungere al pacchetto la visita guidata alla mostra di Mattia Moreni, “Dagli esordi ai cartelli”, presso l’ex Convento di S. Francesco di Bagnacavallo.

Presente ampio parcheggio adiacente il palazzo con accesso da via Fiumazzo.

L’evento è promosso da Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna, Campagna Amica e Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.