Domenica 23 marzo, dalle 14.30 alle 19, piazza don Lorenzo Milani a Reda sarà il centro del tradizionale Carnevale a Reda. L’evento, organizzato dal Centro Sociale Reda APS in collaborazione con Pro Loco Reda e la Sagra del Buongustaio, promette un pomeriggio di divertimento per grandi e piccini, all’insegna del folklore e della tradizione. Il programma partirà alle 14.30 da piazza don Milani con la partenza della sfilata di gruppi mascherati per le vie del paese. Seguirà una piccola merenda offerta ai partecipanti. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 30 marzo.