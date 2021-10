FIAB Ravenna torna con piacere, dopo un anno di pausa, a collaborare all’organizzare di “Bimbimbici” insieme al CEAS del Comune di Ravenna. “Bimbimbici” è la manifestazione nazionale di FIAB Italia per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi.

“Da sempre come FIAB sosteniamo che spostarsi in modo sostenibile per andare a scuola è il modo migliore per avere città più sicure e una qualità migliore dell’aria che respiriamo. La nostra collaborazione con l’Amministrazione comunale e con le scuole di Ravenna in questo senso è costante. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, nello scorso anno scolastico siamo riusciti ad organizzare due giornate, in maggio e in giugno, con le scuole primarie di secondo grado per accompagnare i ragazzi a scuola in bicicletta

Sempre per far crescere ed apprezzare il concetto di bike to school siamo presenti nel Piano di Arricchimento Formativo per l’anno scolastico 2021/22 con quattro progetti che vanno dal Bicibus fino alla Sicurezza e alla formazione per la piccola manutenzione della propria bici”.

Quest’anno sarà un “Bimbimbici di Halloween”, un’allegra pedalata in sicurezza che si rivolge principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta ai loro genitori e a tutti i cittadini. Quest’anno c’è una nuova formula con l’estrazione dei premi itinerante, ad ogni parco visitato. FIAB Ravenna mette in palio come premio finale una bici che sarà estratta a sorte tra i presenti che avranno concluso il giro. Invitiamo quindi le famiglie domenica 31 ottobre a partecipare con i loro ragazzi, grandi e piccoli che amano la bicicletta e la natura e che desiderano vivere in un mondo sostenibile e sollecitare la riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone. Il ritrovo è in Piazza del Popolo alle ore 9.00 con partenza alle 9.30. All’arrivo alle 11.00 ai Giardini Pubblici, oltre all’estrazione dei premi, ci saranno una piccola merenda e laboratori di Halloween per giocare insieme.

“Accompagneranno la pedalata con noi volontari di Fiab Ravenna anche Legambiente e UISP. Durante la pedalata, Luca Calisti di 100Bici offrirà un piccolo servizio di “riparazione forature”.”