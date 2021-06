Domenica “The Danish Girl” inaugura la stagione dell’Arena Cinema Europa

Dopo l’avvio in centro della stagione dell’Arena Borghesi in piazza Nenni, domenica inaugurerà anche la stagione dell’Arena Cinema Europa in borgo, nel cortile interno della parrocchia di Sant’Antonino. Sarà “Danish Girl”, film biografico del 2015 che tratta il tema dell’identità di genere, ad aprire il calendario che alternerà i film dell’ultima stagione cinematografica ad opere di anni precedenti. Cinque i fili conduttori che hanno portato alla creazione del cartellone 2021. 43 serate organizzate dai 40 volontari che gestiscono l’arena. Confermati i 99 posti in sala grazie all’aggiunta di sedute per continuare comunque a rispettare il distanziamento sanitario