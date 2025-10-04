Si svolgerà il 5 ottobre, alle 18.30, a Marina di Ravenna, nel giardino dedicato a Norma Cossetto in Viale Ciro Menotti, angolo Viale Zara, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla settima edizione. L’evento intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dalle truppe di Tito.

Quest’anno l’evento ha ricevuto il patrocinio della Presidena del Consiglio dei Ministri.

“Per l’evento è stato chiesto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale e sono stati invitati il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, i Consiglieri Comunali, le associazioni locali, i dirigenti scolastici, gli studenti e l’intera cittadinanza a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici e le ideologie politiche” dichiarano gli organizzatori dell’Associazione Culturale Tessere del 900.

“Ricordare il sacrificio di Norma Cossetto è un dovere. La giovane studentessa istriana, nell’ottobre 1943, venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dalle truppe di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

A Norma Cossetto il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel 2005 ha conferito la Medaglia d’Oro al merito civile con questa motivazione: “Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.