Domenica prossima 6 ottobre ritorna l’attesissimo appuntamento con la fiera del riuso che da ormai 12 anni, più volte nel corso dell’anno, anima l’area di piazza Ugo La Malfa adiacente al centro commerciale Gallery.

Dalle 9 alle 18 nella suggestiva cornice offerta da un luogo che sembra nato per ospitare questi eventi oltre 150 espositori tra privati e piccoli commercianti animeranno una fiera /mercato che vedrà, contemporaneamente, partite iva vendere i loro prodotti al fianco di normali cittadini che si diletteranno ad esporre e vendere materiali altrimenti destinati al riuso in un appuntamento che, come di consueto, Ravenna centro Storico organizza prediligendo prima di tutto la socialità e lo stare insieme.

Come di consueto infatti sarà la socialità e il divertimento a farla da padrone in una location unica ed un appuntamento imperdibile.