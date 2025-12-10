Castel Bolognese si prepara a vivere una domenica ricca e partecipata, con appuntamenti pensati per famiglie, appassionati d’arte, bambini e cittadini di tutte le età. Il cuore della giornata sarà in Piazza Bernardi, ma tanti eventi si dirameranno nel Museo Civico, negli spazi culturali del centro e lungo le vie del paese.

Una mattinata culturale tra museo, arte e creatività

La giornata si apre alle ore 10.00 con l’apertura del Torrione – Studio d’artista Cesare Ronchi (via Guidi, 18) e con la visita guidata alla mostra archeologica ospitata presso il Museo Civico, inaugurata sabato 13 dicembre. Sempre dalle ore 10.00 alle 12.00, nella Tana delle Associazioni, saranno attivi laboratori creativi per bambini, organizzati dall’Associazione Genitori di Castel Bolognese.

Mercatino, ristoro e tradizioni

Dalle ore 10.00 alle 18.30, nel centro storico avrà luogo il tradizionale Mercatino natalizio di artigiani e creativi, a cura della Pro Loco Castel Bolognese, con prodotti realizzati a mano e idee regalo. Dalle ore 11.30 sarà attivo un punto ristoro curato dalla Pro Loco, con specialità del territorio.

Il pomeriggio: musica, inaugurazioni ed eventi per bambini

Tra le ore 14.00 e le 18.30 si terrà un laboratorio con i giochi di legno di Mattia Verbeni, una proposta intergenerazionale che richiama le tradizioni ludiche di una volta mentre alle ore 14.30 i bambini della Scuola dell’Infanzia Camerini Tassinari porteranno in Piazza Bernardi i loro canti di Natale grazie all’organizzazione dell’Associazione Genitori, seguiti da una merenda offerta dall’Associazione Turistica Pro Loco.

Proseguendo nel pomeriggio dalle 15.30 alle 16.00, sotto i portici del centro storico, arriverà una marching band itinerante con 15 elementi, a cura de della scuola comunale di musica Nicola Utili e LaCorelli, pronta a diffondere musiche natalizie e atmosfere festive. Alle ore 16.00, in Piazza Bernardi, il Sindaco di Castel Bolognese porterà il suo saluto istituzionale, a cui seguirà l’inaugurazione ufficiale della Tana delle Associazioni. Subito dopo, dalle ore 16.15 alle 16.40, la Marching Band tornerà in Piazza Bernardi con un secondo momento musicale.

Sempre alle ore 16.30, presso la ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sarà inaugurata la mostra di Letizia Calori, dal titolo “Idre, Mostri, Planarie e altre Rinascite”, con restituzione del laboratorio realizzato dall’artista nell’ambito del progetto Prospettive.

Dalle ore 16.00 alle 19.00, Slam Drunk Basket proporrà vin brulé, per scaldare il pomeriggio in compagnia e infine, per i più piccoli, tra le ore 16.40 e le 18.30, la compagnia Molino Rosenkrantz presenterà “Il meraviglioso bosco di Gan”, uno spettacolo teatrale per bambini, articolato in tre turni.

Alle ore 18.30, in via Emilia Interna 11, si accende una piccola vetrina dedicata all’arte contemporanea, con le opere pittoriche di Rosetta Tronconi e le sculture di Stefano Zaniboni. Una galleria contemporanea che con CONFINI esplora il rapporto fisico e metafisico tra corpi, spazi, creatività e tradizione, restituendo un dialogo tra istinto e memoria, tra presente e dimensione interiore.