Domenica 9 gennaio a Traversara di Bagnacavallo si terrà la tredicesima edizione dell’Ultramaratona della Pace sul Lamone – Settimo Trofeo Vittorio Costetti e Primo Trofeo Adalgisa di Nardo.

Alla gara, omologata Asi, sono ammessi a partecipare atleti tesserati Fidal/Eps.

Organizza Krakatoa Sport in collaborazione con il Terzo Tempo Trail Asd, l’associazione Traversara in Fiore, il Consiglio di zona di Traversara e con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

La partenza è in programma come da tradizione alle 9 nella piazza della chiesa di Traversara con arrivo dei primi atleti dopo circa 2 ore e quaranta minuti davanti al centro civico della frazione. L’anello di circa 6.430 metri tra Traversara e Bagnacavallo verrà ripetuto sette volte per un totale di 45 chilometri.

Il percorso è al 70 per cento su asfalto e al 30 per cento su strade bianche e trail.

Quest’anno a causa della pandemia il numero massimo di atleti è stato ridotto a 200 (mentre negli scorsi anni si era arrivati circa al doppio) ed è stata cancellata dal programma la non competitiva.

La gara si svolgerà nel massimo rispetto delle normative anti-Covid.

«L’Ultramaratona della Pace sul Lamone è ormai una classica del podismo invernale – commentano gli organizzatori – che qualche partecipante amante del ciclismo ha definito la “Parigi-Roubaix” del podismo, in quanto ci sono ben venti diversi settori fra strada asfaltata, strade bianche e terra battuta. Questo rende la gara molto particolare e vincere significa destreggiarsi bene su tutti i tipi di terreni.»

L’iniziativa fa parte del calendario Bagnacavallo d’Inverno.