Domenica 20 settembre l’associazione Alzheimer Lugo propone la “Camminata Alzheimer. Un passo dopo l’altro diamo voce a chi dimentica”. L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, che ricorre il 21 settembre, e fa parte del progetto “Maratona diffusa – 42 piazze per Maratona Alzheimer”.

Il ritrovo per la partenza è alle 9.30 in piazza Baracca, a Lugo. La camminata prevede 6,30 km di tragitto ed è adatta a tutti. Il percorso passerà dal parco del Loto, su un tratto del canale dei mulini, dal parco Golfera con ritorno in piazza Baracca alle 12 passando da via Garibaldi.

La partecipazione è gratuita, chi lo desidera può fare un’offerta per la ricerca. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://alzheimerlugo.com/.

La Camminata Alzheimer è organizzata da Associazione Alzheimer Lugo, con il patrocinio del Comune di Lugo, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dell’Ausl, con la collaborazione del gruppo “Gli Spartani”.