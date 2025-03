Domenica 30 marzo, Granarolo Faentino renderà omaggio a una delle sue figure più emblematiche, Maddalena Venturi, con l’inaugurazione del murales realizzato dall’artista Giulia Dall’Ara. Questo evento segna la conclusione della VI edizione del Sorelle Festival, celebrando l’eredità di una donna che ha incarnato forza e resilienza nel panorama artistico locale, e lasciandone una traccia permanente e ben visibile sul territorio.

Il pomeriggio avrà inizio alle ore 16:00 in piazza, dove una guida d’eccezione – l’assessora Turismo del Comune di Faenza Simona Sangiorgi – accompagnerà i partecipanti in un percorso alla scoperta della vita e dell’arte di Maddalena Venturi. Attraverso una passeggiata che toccherà la sua abitazione in via Oriani, verranno narrate le vicende di questa straordinaria carradora, le cui decorazioni sui carri agricoli hanno lasciato un segno indelebile nella tradizione romagnola. Il tour culminerà con la presentazione dell’opera murale di Giulia Dall’Ara, un tributo contemporaneo inserito nel contesto del Museo Diffuso di Granarolo (MDG) e in particolare sulla parete dell’azienda ORI di Altini Annamaria, situata proprio in Via Maddalena Venturi.

Alle 17:00, presso l’azienda ORI si terrà un brindisi inaugurale per celebrare l’opera e l’eredità culturale di Maddalena. Per l’occasione verrà esposto un carro originale di Maddalena Venturi ancora conservato a Granarolo. L’evento proseguirà con l’esplorazione delle altre installazioni del Museo Diffuso di Granarolo, tra cui la statua lignea dedicata alla Venturi e ulteriori murales che arricchiscono il tessuto urbano di Granarolo.

La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie al sostegno dell’azienda ORI e al contributo tecnico di Baldini Group, che ha fornito la piattaforma elevatrice necessaria per l’esecuzione del murales. Il loro impegno ha giocato un ruolo cruciale nel valorizzare la memoria storica locale e nel promuovere l’arte contemporanea nel territorio.

Maddalena Venturi, nata nel 1860 e scomparsa nel 1935, è stata una delle poche donne a distinguersi nell’arte della decorazione dei carri agricoli, una tradizione profondamente radicata in Romagna. Le sue opere, caratterizzate da intricate decorazioni floreali e figure sacre, erano firmate con la dicitura “Maddalena Venturi dipinse”. Nel 1911, all’Esposizione d’Arte Etnografica a Roma, le sue creazioni le valsero una medaglia d’oro, attestando il suo talento e il contributo significativo all’arte popolare.

L’artista Giulia Dall’Ara, illustratrice e street artist italiana, è nota per la sua capacità di intrecciare elementi tradizionali e contemporanei nelle sue opere. Attraverso il murales Dall’Ara rende omaggio a Maddalena Venturi, creando un ponte tra passato e presente e celebrando l’eredità di una donna che ha sfidato le convenzioni del suo tempo.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano riscoprire e celebrare le radici culturali del territorio, attraverso un percorso che unisce storia, arte e comunità.