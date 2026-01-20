La città di Faenza si prepara a ospitare la seconda edizione della Faenza Half Marathon, che si terrà domenica 25 gennaio 2026. L’evento, ideato e realizzato dal team di professionisti di Overcome Events con il supporto e il patrocinio del Comune di Faenza, sta già registrando oltre 1400 iscritti, a pochi giorni dalla chiusura delle registrazioni, prevista per giovedì 22 gennaio. Il cuore pulsante della manifestazione sarà Piazza del Popolo, che farà da splendida cornice sia alla partenza che all’arrivo delle gare, confermando il successo del percorso già apprezzato lo scorso anno. La prova principale si snoderà sulla distanza classica dei 21,097 km, attraversando i punti storici più significativi della città attraverso un tracciato prevalentemente piatto e veloce, ideale per gli atleti che mirano a migliorare il proprio crono personale. La grande novità di questa edizione 2026 è l’introduzione della 10 km competitiva omologata Fidal, un inserimento che punta a rendere l’evento uno dei più partecipati e rilevanti nel calendario podistico nazionale di inizio anno. Accanto alle prove agonistiche, grazie alla collaborazione con lo CSEN Ravenna Comitato di Faenza, è previsto anche un percorso non competitivo di 6,8 km denominato Family Run. Questa iniziativa, aperta a tutti e percorribile sia di corsa che camminando, nasce per permettere a famiglie e amici di condividere un’esperienza all’insegna della salute e del divertimento. L’appuntamento per tutti i partecipanti è fissato per la mattina di domenica 25 gennaio, con le competizioni che prenderanno il via a partire dalle ore 9.20.

La circolazione stradale subirà diverse variazioni per consentire il passaggio in sicurezza degli atleti impegnati nelle due gare competitive previste. Entrambe le competizioni, rispettivamente di 10 km con partenza alle ore 9.20 e di 21 km con partenza alle ore 9.40, prenderanno il via da piazza del Popolo, luogo fissato sia per lo start che per l’arrivo dei corridori.

Per garantire il regolare svolgimento dell’evento, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo l’intero tracciato di gara nella fascia oraria compresa tra le ore 9.15 e le 12.40. La chiusura delle strade non sarà totale per l’intera durata del provvedimento, ma varierà progressivamente a seconda delle zone, limitandosi strettamente al tempo necessario per il transito dei concorrenti.

Il percorso interesserà una parte significativa del tessuto urbano partendo dal centro verso la zona est, toccando corso Saffi, il Ponte delle Grazie e corso Europa, per poi proseguire su via Forlivese, nel tratto tra Porta delle Chiavi e via della Malta, interessando successivamente via della Malta, via Cesarolo, via Fornarina, via Testi, via Corbara, via Lesi e via Argine Lamone Levante. La gara si sposterà poi verso la Rotonda 25 Aprile e viale delle Ceramiche, toccando via Lama, via Fratelli Bandiera, via Chiarini, via della Valle, via Caldesi, via Roma, via Salvolini, via Oriani, via Laghi, via Medaglie d’Oro, via Malpighi e viale Risorgimento.

L’itinerario proseguirà coinvolgendo via Sella, via Cittadini, via dell’Artigianato, via Leonardo da Vinci e via Volta, fino a raggiungere la via Emilia Ponente e la Rotonda 1° Maggio. Gli atleti transiteranno inoltre per via Graziola, piazzale Tambini, via Sant’Orsola, via Canavera, via Celle e via Ospitalacci, raggiungendo la Rotonda 100 Km del Passatore. Nella fase di rientro verso il centro storico, il percorso si snoderà lungo via Firenze, viale Marconi, piazza Fratti, viale Stradone, la rotonda Francesco Lama, via degli Insorti, viale Vittorio Veneto, via Carducci, via Oberdan e corso Mazzini, per concludersi infine attraverso via Pistocchi e via Severoli.

Si segnala che i disagi alla circolazione saranno particolarmente contenuti nel tratto di via Firenze, viale Marconi e viale Stradone, poiché è previsto che i partecipanti transitino prevalentemente sui percorsi ciclo-pedonali. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale e alle indicazioni del personale addetto alla vigilanza lungo tutto l’itinerario di gara.