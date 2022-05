Domenica inaugura il Parco di Alex, area ginnica inclusiva anche per persone con disabilità | VIDEO

Inaugurerà domenica a Ravenna, al Parco Teodorico, il Parco di Alex, una palestra all’aperto progettata per persone normodotate e per persone con ridotte capacità motorie. Un progetto dedicato alla memoria di Alex Speranza, scomparso l’1 giugno 2019 a 42 anni a seguito di un incidente stradale. A volere fortemente il parco è stata Cinzia Galeotti, per 13 anni a fianco di Alex. Un anno fa partì la raccolta fondi fra Forlì e Ravenna, dove si divideva la vita di Alex, per poter realizzare l’investimento