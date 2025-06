È tutto pronto per la Giostra del 68° Niballo Palio di Faenza che si disputerà domenica 22 giugno allo Stadio Bruno Neri. Il programma della giornata prevede alle 16.00 il ritrovo in Piazza del Popolo del Corteo storico composto dai figuranti del Gruppo Municipale e dei cinque Rioni faentini. Successivamente il Corteo si muoverà poi percorrendo Corso Mazzini fino a raggiungere il campo di gara, lo Stadio B. Neri. I Cavalieri a scendere in campo saranno Marco Diafaldi per il Rione Verde, Matteo Tabanelli per il Rione Nero, Gertian Cela per il Rione Giallo, Matteo Rivola per il Rione Rosso e Luca Innocenzi per il Borgo Durbecco. Il Corteo storico farà successivamente il suo ingresso allo Stadio intorno alle 18.00 aperto dal Gruppo Municipale e seguito dai figuranti dei cinque Rioni ordinati secondo il piazzamento del Palio del 2024. Prima dell’avvio della Giostra verranno consegnati i premi alla miglior Dama con il Liocorno realizzato da Mirta Morigi, al miglior Gruppo rionale con premio offerto da LaBcc (sponsor ufficiale) e al miglior Araldo con premio offerto da Baldini Group. In caso di maltempo il Palio sarà rinviato domenica 29 giugno con gli stessi orari.

Prevendite dei Biglietti e App segnapunti

La prevendita online dei biglietti è attiva dal 9 giugno scorso sul sito www.vivaticket.com e nei loro punti vendita autorizzati e verrà inoltre attivata alla biglietteria dello Stadio in queste date e orari: sabato 21 giugno dalle 17.30 alle 19.30 e domenica 22 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e nel pomeriggio a partire dalle 15.00. Per seguire l’andamento della Giostra è possibile scaricare gratuitamente l’App Niballo Palio di Faenza dagli store online: un modo facile e veloce per restare sempre aggiornati e scoprire i tempi delle tornate in tempo reale. Scaricata l’ultima versione aggiornata, dal menu Impostazioni sarà possibile scegliere se attivare la versione “LIVE” attraverso cui appariranno in automatico scudi e tempi o la modalità standard che permette di appuntare direttamente gli scudi. Lo strumento digitale rappresenta l’alternativa alle schede tornate cartacee per rendere le Manifestazioni del Niballo ancora più sostenibili, offrendo all’utente anche la possibilità di consultare gli Albi d’oro delle edizioni passate di Palio e Bigorda, il programma 2025, le settimane nei Rioni e tante altre funzionalità.

Diretta Streaming, diretta TV e repliche

La Giostra verrà trasmessa a partire dalle ore 18.00 in diretta streaming e sarà visibile sui canali ufficiali del Niballo (YouTube, FB, Instagram e sul sito www.paliodifaenza.it) e sul canale FB di FaenzaWebTv.

GiraNiballo: spazio ludico dedicato ai bambini

Anche in occasione della Giostra del 22 giugno, così come avvenuto per la Giostra della Bigorda, verrà allestito allo Stadio B. Neri lo spazio dedicato al GiraNiballo, per intrattenere bambini e ragazzi una volta entrati allo Stadio in attesa dell’inizio di sfilata e Giostra con quiz e curiosità sulla storia manfreda, i suoi Rioni e le Manifestazioni del Niballo. Il GiraNiballo verrà situato all’interno dello Stadio, nei pressi della biglietteria a sinistra dell’ingresso centrale, e sarà attivo dalle 16.00 alle 18.00 con tre educatrici e gadget per i partecipanti.

Ospiti istituzionali

Anche quest’anno il Niballo Palio di Faenza vedrà la presenza di un pubblico internazionale, in particolare una delegazione di 10 tedeschi della città gemellata di Schwäbisch Gmünd e 8 francesi della gemellata Bergerac. Avremo inoltre la presenza nel pubblico della dr.ssa Paola D’Angelo, ospite dall’Amministrazione comunale, che si è da poco laureata in Medicina Veterinaria con una tesi sul mondo del Niballo Palio di Faenza e che negli anni passati ha avuto modo di osservare da vicino la dedizione delle scuderie rionali e la loro cura verso i cavalli all’interno dello staff del Prof. Alessandro Spadari, docente dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e Presidente della Commissione sanitaria delle Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza.

Modifiche alla viabilità

Si segnalano, infine, le modifiche alla viabilità previste in città per la giornata del 22 giugno per consentire il passaggio del Corteo Storico:

Dalle ore 09.00 alle ore 24.00:

– divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nella parte di piazzale Pancrazi compreso tra via Medaglie d’Oro e il civico 1/A (viale di accesso alla piscina comunale) nelle 4 file di box di sosta lato Ravenna, nella corsia che le separa, nella corsia adiacente alla recinzione della Stadio Bruno Neri, nei primi 50 metri lato Ravenna della corsia di accesso da via Oberdan;

Dalle ore 13.00 alle ore 24.00:

– divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in: Piazza del Popolo, Piazza della Libertà, Piazza XI Febbraio: nelle due file centrali di stalli di sosta i primi due posteggi lato Forlì, eccetto mezzi al servizio della manifestazione, Corso Mazzini, via Medaglie d’Oro nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Mazzini e il civico 9;

– via Marozza: nel tratto compreso tra l’intersezione con via Medaglie d’Oro e il civico 43 sul lato Ravenna della carreggiata principale; dal civico 43 per metri 30 in entrambe le direzioni rispetto l’accesso carrabile al parco Bucci su tutti i lati delle carreggiate eccetto mezzi al servizio della manifestazione; nel tratto compreso tra il civico 29 e l’intersezione con via Morri eccetto mezzi al servizio della manifestazione.

Divieto di transito sulla carreggiata per tutti i veicoli e per i pedoni, per il tempo necessario al passaggio delle sfilate del Corteo storico e dei singoli cortei rionali, nelle vie di passaggio dalle sedi rionali fino a Piazza del Popolo e da qui allo Stadio B. Neri.