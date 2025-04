Domenica 13 aprile è in programma il 39° Memorial di ciclismo intitolato a Sauro Drei. Per consentirne lo svolgimento, nell’abitato di Reda e in alcune vie del circondario, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità. Dalle ore 8 alle 18, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto per i mezzi al servizio della manifestazione) in tutta l’area di piazza don Milani (Reda). Divieto di sosta anche in via Basiago, dall’intersezione con via Birandola a via Modanesi, compreso il parcheggio del campo sportivo; in via Caroli, dall’intersezione con via Placci alla via Selva Fantina/piazza Don Milani; in via Selva Fantina, dall’intersezione con via Caroli/piazza don Milani a via Saldino; e in via Saldino, dall’intersezione con via Selva Fantina all’intersezione con via Reda.