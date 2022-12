Il Coro Lirico Città di Faenza torna al Masini con un grande spettacolo: “Libiamo ne’ lieti calici”. L’appuntamento è per domenica 4 dicembre, dalle 16, per celebrare il 15° anniversario di attività del coro. Un pomeriggio di musica organizzato dall’Associazione Lirica Manfreda, dal coro stesso, in collaborazione con la Scuola di Musica Giuseppe Sarti e il Comune di Faenza. Sul palco, insieme al coro, tanti cantanti amici dell’associazione.