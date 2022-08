Domenica 14 agosto dalle ore 20.30 torna la tradizionale kermesse di Ferragosto sotto le Stelle in Piazza Nenni a Faenza. Sul palco, come d’abitudine fin dal 1994, il Trio Italiano che proprio al primo Ferragosto sotto le Stelle si diede questo nome. Insieme a loro il cantautore Vittorio Bonetti, dopo l’apparizione a The Voice, con un omaggio a Cassio Babini, e Giordano Sangiorgi, che intervisterà Gianni Siroli a proposito dell’ultimo libro dello stesso Siroli dedicato alle Balere, storia e discografia del ballo romagnolo del ‘900, con un omaggio a Eddie Ponti, promoter e talent scout faentino, scrittore, speaker radiofonico nell’era del Beat e omaggiato recentemente a Roma per i 50 anni del Festival Prog di Villa Pamphili..

In occasione della kermesse il Trio Italiano porterà sul palco brani inediti, insieme all’ormai ’quarto uomo’, il batterista Daniele Cicognani.

L’ingresso a Ferragosto sotto le Stelle è come sempre ad offerta libera.

Organizza Materiali Musicali insieme alla Casa della Musica e con tanti altri partner.