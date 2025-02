Domenica 2 marzo, dalle ore 14.30, si terrà la tradizionale sfilata di carri allegorici per le vie del paese. Tra le attrazioni animazione per bambini, musica dal vivo e trenino gratuito a disposizione di tutti i bambini mascherati. L’ingresso è a offerta libera. Per informazioni, contattare i numeri 339.3949264 o 347.3239370.