A Faenza, domenica 19 giugno 2022 dalle 8.00 alle 9.45, si svolgerà il XXXII Raduno di auto storiche “Vallata del Senio”; nella splendida cornice di piazza del Popolo i cittadini faentini e gli appassionati di auto e moto d’epoca potranno vedere da vicino un centinaio di vetture storiche, prodotte tra il 1920 e il 1980, perfettamente restaurate, accuratamente conservate e viaggianti.

Alle 9.30 ci sarà il saluto del Vice Sindaco Andrea Fabbri, mentre un banchetto Lions sarà presente dalle ore 8.00 davanti al Bar Centrale per la raccolta di occhiali da vista e da sole nuovi o usati; quest’anno ci sarà dalle 8.30 alle 10.30 anche un gazebo della locale sezione della Croce Rossa Italiana per lo screening del diabete.

Infatti alcuni dei service Lions più conosciuti, riguardano la prevenzione del Diabete e la salvaguardia della vista (prevenzione della cecità, diagnosi precoce di problemi visivi dell’infanzia e aiuto a popolazioni svantaggiate grazie al riuso di occhiali usati, raccolti e riparati da un apposito centro di assistenza).

Dal 1917 i Lions, ed il loro movimento giovanile i Leo, sono impegnati nel sociale con service a livello locale, nazionale e internazionale; le aree di impegno locale sono molteplici: salute, scuola, ambiente, giovani, sport e comunità; mentre a livello internazionale contro la fame, le malattie killer dell’infanzia, il diabete e i disastri ambientali.

Alle 9.45 la carovana partirà diretta a Errano via Firenze 248, Villa Case Grandi, per ammirare la collezione di Ceramiche Ferniani, 1693-1893; il viaggio continuerà attraverso le colline brisighellesi per terminare col pranzo al Ristorante ‘5 Cucchiai” presso Villa Abbondanzi a Faenza.

La manifestazione organizzata dai Lions Club faentini (Faenza Host Presidente Stefano BIANCOLI, Valli Faentine Presidente Andrea DREI e Faenza Lioness Presidente Chiara CAVALLI) e dal C.R.A.M.E. (Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca, Presidente Umberto CIOMPI) ha quali referenti sul campo Franco DONATI (CRAME) e Bruno ZAMA (Lions).

Percio’ domenica 19 giugno, dalle 8 alle 9.45, tutti in piazza del Popolo a Faenza, per donare occhiali, sottoporsi a uno screening per il diabete e ammirare auto storiche meravigliose!!!