352 terze dosi somministrate a Casola Valsenio nella giornata di domenica 16 gennaio. L’Ausl Romagna ha infatti predisposto una giornata totalmente dedicata alla somministrazione delle terze dosi nel comune appenninico. Nel piccolo comune infatti non era stato possibile approntare sedute vaccinali per la dose booster per i residenti al di sotto degli 80 anni di età. Così, nella giornata di domenica, il centro vaccinale “Valerio Pedoni” è rimasto aperto in via straordinaria grazie alla disponibilità dei medici di medicina generale, degli infermieri, dei farmacisti e dei volontari della Misericordia, dei Vigili del Fuoco, di Cittadinanza Attiva e del Gruppo Alpini. Il Comitato di Gemellaggio si è invece impegnato per fornire supporto e ristoro per tutti coloro impegnati all’interno del centro vaccinale.

L’open day è quindi stato riservato alla fascia d’età 30-79 anni.