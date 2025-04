Domenica 4 maggio 2025, al Parco Teodorico di Ravenna, è in programma una giornata dedicata al divertimento e al buon cibo.

Dalle 10.30 alle 12.30, l’associazione Kid Lights organizza una caccia al tesoro: un’occasione speciale rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni che potranno scoprire i segreti nascosti tra gli alberi e i sentieri del parco, facendo nuove amicizie e vivendo un’esperienza unica all’aria aperta. Per partecipare occorre iscriversi collegandosi al sito kidlights.it. Durante la giornata, i bambini potranno divertirsi anche con alcuni gonfiabili a disposizione.

Per rendere l’evento ancora più speciale, a partire dalle ore 12.00 il Ristoro Teodorico propone per grandi e piccini un delizioso menu contadino, ricco di specialità locali da gustare direttamente sul prato (chi vuole può portare da casa una coperta) o ai tavoli del bar. Il menu, da prenotare al 342 078 1133, prevede un tagliere contadino con affettati e formaggi, cappelletti al ragù, fragole e gelati artigianali.