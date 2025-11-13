Appuntamento per tutta la famiglia al Teatrino di Villa Malerbi (Via Tommaso Emaldi, 51) domenica 16 novembre alle ore 11.00 con “Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson”, produzione originale La Corelli che omaggia il grande classico della scrittrice svedese Selma Lagerlöf, prima donna a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1909.

La storia di Nils, ragazzo pigro e disubbidiente trasformato in uno gnomo e costretto a vivere un’avventura straordinaria in groppa ad un’oca selvatica, diventa un’esperienza artistica a 360 gradi, capace di unire musica dal vivo, narrazione e illustrazioni realizzate in tempo reale.

La drammaturgia è firmata da Teresa Maria Federici, che ne cura anche la narrazione. Le musiche originali di Damiano Drei vengono eseguite dall’Ensemble La Corelli (Anna Carrà, violino – Ilaria De Maximy, oboe – Gianmaria Tombari, marimba). La vicenda prende forma grazie all’illustratrice Piki (Annalisa Quarneti), che disegna la storia in diretta con il supporto della grafica digitale, dando vita ad un flusso continuo di immagini.

Dopo i successi raccolti in rassegne culturali e festival in giro per l’Italia, la pièce torna sulla scena locale con il suo linguaggio fresco e originale, in cui parola, suono e immagine si fondono in una formula innovativa capace di conquistare adulti e bambini.

Lo spettacolo è consigliato a partire dai 6 anni.

I biglietti (posto unico: 5 € | gratuito fino a 18 anni) sono già prenotabili all’indirizzo: biglietteria@lacorelli.it.

La Stagione musicale de La Corelli è frutto della preziosa sinergia con il Ministero della Cultura, la Regione Emilia Romagna, i Comuni e le Associazioni del territorio, AIAM e Tuke SAS.