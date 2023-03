La cura dell’ambiente è una questione importante per tutti noi e ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza. In quest’ottica, il collettivo “Gli Ecocentrici“, composto da diversi ragazzi under 35, fondato nel 2021 dalla sempre più crescente esigenza di fare qualcosa per l’ambiente, ha organizzato una raccolta rifiuti sulla spiaggia di Casal Borsetti, che si terrà oggi, domenica 5 marzo, alle ore 11:00.

La raccolta rifiuti sarà preceduta da una lezione di yoga gratuita tenuta dall’insegnante Claudia Mazzolani alle ore 10:00, sempre sulla spiaggia. Un’ora di relax e benessere per prepararsi alla raccolta rifiuti, ma anche per prendersi cura di sé stessi e dell’ambiente che ci circonda.

Il ritrovo è fissato alle ore 9:30, così da organizzarsi e distribuire i materiali necessari alla raccolta. Gli Ecocentrici forniranno sacchi, guanti per la raccolta dei rifiuti, ma si consiglia di portare anche un paio di scarpe comode e qualche sacco di scorta.

La raccolta rifiuti sarà un’occasione per prendersi cura della spiaggia, ma anche per sensibilizzare la comunità sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti. Spesso i rifiuti abbandonati sulla spiaggia finiscono in mare, causando danni irreparabili alla fauna marina e all’ecosistema.

Partecipare alla raccolta rifiuti è un gesto concreto per proteggere l’ambiente e per diffondere un messaggio di consapevolezza e responsabilità. Un’opportunità per unirsi alla comunità e trascorrere una giornata all’aria aperta in modo sano e divertente.

L’iniziativa dei Gli Ecocentrici dimostra che la tutela dell’ambiente non è solo un problema delle autorità e delle istituzioni, ma che ogni singolo individuo può fare la differenza con piccoli gesti quotidiani. La raccolta rifiuti è solo uno dei tanti modi per prendersi cura del nostro pianeta e lasciare un mondo migliore alle future generazioni.

In conclusione, se siete interessati a partecipare alla raccolta rifiuti sulla spiaggia di Casal Borsetti il prossimo 5 marzo, vi invitiamo a unirvi a noi per un’esperienza di sensibilizzazione, divertimento e benessere. Una giornata da trascorrere insieme, in armonia con la natura e con gli altri partecipanti.

Info: FB – @Gli_Ecocentrici IG – @gliecocentrici